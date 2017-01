హత్య కేసులో తెలంగాణ మంత్రి కుమారుడు!?

లక్ష్మీపూర్ గ్రామానికి చెందిన కాంగ్రెస్ కార్యకర్త తిరుపతిరెడ్డి హత్యలో ప్రేమ్ చంద్ హస్తముందన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో.. మంత్రి జోగు రామన్న కుమారుడిపై కేసు నమోదైంది.

English summary

Police Case was filed on Minister Jogu Ramannas son on the allegation of involving in local congress leader murder