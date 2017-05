తెలంగాణ పోలీసుపై తగ్గని డిగ్గీ: క్షమాపణకు వెంకయ్య డిమాండ్, మాగంటి ఫిర్యాదు

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్: ట్విట్టర్‌ వేదికగా తెలంగాణ పోలీసులపై తాను చేసిన వ్యాఖ్యలకు కట్టుబడి ఉన్నానని మాజీ కేంద్ర మంత్రి, కాంగ్రెస్ తెలంగాణ వ్యవహారాల ఇంఛార్జీ దిగ్విజయ్ సింగ్ స్పష్టం చేశారు. ఢిల్లీలో ఆయన మాట్లాడుతూ.. తెలంగాణ పోలీసులు ఐఎస్ఐఎస్‌కు సంబంధించిన ఫేక్ వెబ్‌‌సైట్‌‌ను రూపొందించారని అన్నారు. దీని ద్వారా ఉగ్రవాదుల్లో చేరేందుకు ముస్లిం యువతను ప్రొత్సహిస్తున్నారని ఆరోపించారు.

ఆ సైట్ ద్వారా సేకరించిన సమాచారం ఆధారంగానే....తెలంగాణ పోలీసులు ఇచ్చిన సమాచారంతో ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఐఎస్ఐఎస్ ఉగ్రవాది సైఫుల్లాఖాన్ ఎన్‌‌కౌంటర్ జరిగిందని ఆయన వెల్లడించారు. ముస్లిం యువకుల ద్వారానే ఐఎస్ఐఎస్‌కు సంబంధించిన సమాచారాన్ని తెలంగాణ పోలీసులు సేకరించారని ఆయన చెప్పారు.

Unfounded allegations from a senior responsible leader will lower the morale and image of Police engaged in fighting anti-national forces https://t.co/vzR8dfVldc

అయితే, తన వ్యాఖ్యలను మంత్రి కేటీఆర్ ఖండించారు కానీ, తెలంగాణ పోలీసులు ఖండించలేదని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఇంతకంటే సాక్ష్యం ఏం కావాలని ఆయన సూచించారు. తెలంగాణ పోలీసుల ఈ చర్యలకు సీఎం కేసీఆర్ మద్దతు కూడా ఉందా? అని డిగ్గీ ప్రశ్నించారు.

I agree but what about the Telangana Police which is posting inflammatory postings to radicalise Muslim Youth through their fake ISIS site?