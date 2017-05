నయీం కేసులో మరో కొత్త మలుపు.. ఐదుగురు పోలీసు అధికారుల సస్పెన్షన్

గ్యాంగ్‌స్టర్ నయీం కేసు మరో కొత్త మలుపు తిరిగింది. ఈ కేసులో ఐదుగురు పోలీసు అధికారులను సస్పెండ్ చేస్తూ తెలంగాణ డీజీపీ అనురాగ్ శర్మ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The Telangana government has suspended five police officers for their alleged links with renegade Maoist-turned-gangster Nayeem, who was gunned down by police in an alleged exchange of fire last year.Director General of Police (DGP) Anurag Sharma on Thursday issued orders suspending the officers.Those put under suspension are Additional Superintendent of Police (CID) Maddipati Srinivas Rao, Assistant Commissioners of Police serving in Hyderabad M. Srinivas Rao and Chintamaneni Srinivas, and Circle Inspectors Ramgopal and Mastan.