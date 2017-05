ప్రారంభమైన తెలంగాణ టిడిపి మహానాడు, గైరాజరైన ఎమ్మెల్యే ఆర్. కృష్ణయ్య

తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ మహానాడు ప్రారంభమైంది. ఈ మహానాడుకు ఎల్బీనర్ ఎమ్మెల్యే ఆర్. కృష్ణయ్య గైరాజరయ్యారు.మూడురోజుల క్రితమే కృష్ణయ్యతో బిజెపి నాయకురాలు, మాజీ కేంద్ర మంత్రి పురంధరేశ్వరి సమావేశమయ్యారు.

English summary

Telangana Tdp Mahanadu started at Nampally exhibition grounds on Wednesday.LB Nagar Tdp Mla R. krishnaiah didn't attend this meeting.