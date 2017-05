తెలంగాణ దుస్థితి: కౌలు రైతులకు మొండిచేయి, దళితులకు భూసేద్యం అందని ద్రాక్ష?

తెలంగాణ ఆవిర్భవించి మూడేళ్లు కావస్తున్నది. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాల్లో తమ వాటా కోసం ఏళ్ల తరబడి సాగిన ఉద్యమ ఫలితంగా 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్ర కల సాకారమైంది.

English summary

Tetant farmers in the Telangana were under pressure. Any bank didn't to come forward to give crop loan them while SCs, STs are too face financial problems to maintain their families.