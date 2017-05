ఏపీ, టీ వాగ్వాదం: నాగార్జునసాగర్‌ డ్యామ్‌ వద్ద ఉద్రిక్తత, భారీగా పోలీసులు

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల జలవనరుల శాఖ అధికారుల వాగ్వాదంతో మరోసారి నాగార్జున సాగర్‌ డ్యామ్‌ వద్ద ఉద్రిక్తత వాతావరణం నెలకొంది.

Story first published: Monday, May 1, 2017, 14:30 [IST]

English summary

Tension at nagarjuna sagar dam after Andhra Pradesh and Telangana officials Altercation.