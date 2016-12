ఖైరతాబాద్ ఆర్టీఏ ఆఫీసు వద్ద ఉద్రిక్తత: జేసీపై దాడికి యత్నం

తొలిసారి వచ్చినప్పుడు పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి విడిచిపెట్టడంతో మరోసారి ఆర్టీఏ కార్యాలయానికి వచ్చారు జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి. దీంతో మరోసారి ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.

Story first published: Tuesday, December 27, 2016, 13:08 [IST]

English summary

Clash between JC Prabhakar Reddy and Srinivas Goud and tension occurred at khairatabad rta.