సినిమాలపై ఆసక్తితో వంశీ అనే వరంగల్ యువకుడు లండన్‌లో పడమటి సంధ్యారాగం అనే సినిమా తీశాడు. వీకెండ్స్‌లో షూటింగ్ జరిపి, పూర్తి చేశాడు.

English summary

Padamati Sandhya Raagam film dirictor Vamshi is from Warangal of Telangana lives in London.