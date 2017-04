మండుతున్న ఎండలు, తెలుగురాష్ట్రాల్లో 12 మంది మృత్యువాత

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు తీవ్రంగా పెరుగుతున్నాయి. మే మాసం రాకముందే ఎండ తీవ్రత పెరగడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ ఎండల తీవ్రతకు తెలంగాణలో 15 మంది చనిపోయినట్టు అధికారుల దృష్టికి

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

The temperatures crossed 40 degrees celcius in most of the districts in Telangana and Andhra Pradesh Mahaboobnagar, Nizmabad districts recorded 44 degrees celcius Adilabad 44.5 degrees.Unofficial deaths recorded 30 in Telangana 15 deaths have come into the notice of three men committee constituted by the Telangana govt.