మరో సంక్షేమం.. ఒంటరి మహిళలకు ప్రతీ నెలా రూ.వెయ్యి: కేసీఆర్

ఒంట‌రి మ‌హిళ‌ల‌కు ప్ర‌తి నెలా రూ.1000 జీవ‌న‌భృతి ఇవ్వాల‌ని తాము నిర్ణ‌యం తీసుకున్న‌ట్లుగా సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించారు.

English summary

Telangana CM KCR announced a new decision of govt that they would like to give thousand rupees per month for single women