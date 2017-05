కడుపు కోత మిగిల్చిన ఈత: చెరువులో మునిగి మగ్గురు చిన్నారుల మృత్యువాత

ఆ ముగ్గురు ప్రాణ స్నేహితులు. ఒకే సామాజిక వర్గీయులు. వరుసకు చిన్నాన్న, పెద్దనాన్న కుమారులు. అందరి కుటుంబాల్లో ఓ కుమారుడు, కూతురు సంతానం.

English summary

Three kids are dead in Warangal district, after drowning in a pond.