ఇద్దరు బాలికలపై అత్యాచారం, బాలుడిపై లైంగిక వేధింపులు

వనపర్తి జిల్లాలో ఓ వ్యక్తి ఇద్దరు చిన్నారులపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడు. మరో బాలుడిపై లైంగిక వేధింపులకు దిగాడు. నిందితుడిని పోలీసులు పట్టుకున్నారు.

English summary

Three children have been sexually assaulted by a man Dasari Sekhar in Vanaparthi district of Telangana