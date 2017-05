వాన్నా క్రై: హైద్రాబాద్ లో నిలిచిన మూడు ఐటీ కంపెనీల సేవలు

రాన్సమ్ వేర్ వాన్నా క్రై ప్రభావం రాజధాని నగరంలోని మూడు ఐటీ కంపెనీలపై పడింది. హ్యాకర్లు ఆ కంపెనీల కార్యకలాపాలను పూర్తిగా స్థంబింపజేశారు. ఆ కంపెనీలకు చెందిన సమాచారాన్ని నిర్వీర్యం చేశారు.

English summary

The WannaCry ransomware attack, which debilitated several lakhs of computers across the world, is making its presence felt in the city, with three more firms approaching the police to report such attacks.