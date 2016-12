దుబాయ్ నుండి వచ్చాడని కిడ్నాప్ చేశారు, డబ్బులు డిమాండ్ చేసి దొరికారు

డబ్బులున్నాయనే కారణంగా ఓ వ్యక్తిని కిడ్నాప్ చేసి డిమాండ్ చేశారు. బలవంతంగా అడవుల్లోకి తీసుకెళ్ళి ఐదు లక్షలు డిమాండ్ చేశారు. 59 వేలు మాత్రమే కిడ్రాపర్లకు ఇచ్చాడు. అయితే ఇంకా డబ్బులు డిమాండ్ చేస్తుండడంతో

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, December 23, 2016, 15:22 [IST]

English summary

police arrested three kidnapers in mahaboobabad district on thursday, they kidnap shiva for money, shiva working at dubai, he came back dubai for marrage.