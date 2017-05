నగర శివార్లలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. బంజారాహిల్స్‌కు చెందిన ఓ బ్యూటీషియన్‌పై ముగ్గురు వ్యక్తులు సామూహిక అత్యాచారానికి యత్నించారు. దీంతో బాధిత యువతి పోలీసులను ఆశ్రయించింది.

English summary

Three persons allegedly attempted gangrape on a beautician in Hyderabad.