అతి వేగం ముగ్గురు టెక్కీల ప్రాణాలు తీసింది. టెక్కీలు ప్రయాణిస్తున్న కారు అతి వేగంతో దూసుకెళ్లి వ్యాన్‌ను వెనక నుంచి ఢీకొట్టడంతో ప్రమాదం జరిగింది.

English summary

Three techies were killed and a friend travelling with them was gravely injured when the car they were travelling in hit a van on Friday morning. The victims were identified as N. Raviteja, P. Surya Teja, and T. Rohit. Their injured friend was Kiran Kumar.