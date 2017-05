తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేసిన టీడీపీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ రేవంత్ రెడ్డికి కౌంటర్ ఇచ్చారు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు. ఒళ్లు దగ్గరపెట్టుకుని మాట్లాడాలని రేవంత్‌ను ఆయన హెచ్చరించారు.

Telangana minister Thummala Nageswara Rao on Saturday fired at TDP leader Revanth Reddy.

