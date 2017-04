తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటు సాకారమై దాదాపు మూడేళ్లు కావస్తున్నది. తెలంగాణ సాధనే ధ్యేయంగా సరిగ్గా 16 ఏళ్ల క్రితం కరీంనగర్ నడిబొడ్డుపై పిడికెడు మందితో ఆవిర్భవించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి (టీఆర్ఎస్) 2014లో

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 15:03 [IST]

English summary

Telangana rastra samithi arranged big public meeting at warangal today in the mark of its 17th founding aniversary.