రైతులకు గిట్టుబాటు ధర లేక మార్కెట్ అధికారులపై తిరగబడుతున్న నేపథ్యంలో.. ఏ లుచ్చాల పాలనలో తెలంగాణకు అన్యాయం జరుగుతోందని ఉత్తమ్ కుమార్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

English summary

TPCC Chief Uttham Kumar Reddy fired on Kcr over farmers problems in the state. He demanded govt to take actions to paid enough