టీపీసీసీ చీఫ్ పదవి కోసం మాజీమంత్రుల ఆసక్తి,, కాంగ్రెస్ గేమ్ ప్లాన్ ఇదే!

టీపీసీసీ అధ్యక్ష పదవి కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు పోటీ పడుతున్నారు. ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తే తెలంగాణలో పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకువస్తామని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చెబుతున్నారు. పార్టీని అధికారంలోకి తెచ్చే

English summary

Some Congress party leaders interested on Tpcc president post.former ministers Danam Nagendar, Dk Aruna, Komatireddy Venkat reddy and others ready for take Tpcc post, they trying to convince the party leadership