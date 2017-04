టిఆర్ఎస్ లో సంస్థాగతంగా భారీ మార్పులు, ఇక విమర్శిస్తే కేసులే:కెసిఆర్

తెలంగాణలో అధికారంలో ఉన్న టిఆర్ఎస్ సంస్థాగత మార్పులకు చోటుచేసుకొన్నాయి. ఈ మేరకు టిఆర్ఎస్ ప్లీనరీ సంస్థాగత మార్పులను ప్రకటించింది ఆ పార్టీ. జిల్లా కమిటీలను పూర్తిగా రద్దు చేసింది టిఆర్ఎస్.

Story first published: Friday, April 21, 2017, 18:41 [IST]

