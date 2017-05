తెలంగాణలో అధికార బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా, ప్రధాన విపక్షం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీ పర్యటనలపై రాష్ట్రంలోని అధికార తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి (టీఆర్ఎస్) దృష్టి సారించింది.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 9:26 [IST]

English summary

TRS leader ship as concerned BJP President Amit Shah and Congress vice president Rahul Gandhi tours in Telangana. BJP President Amit Shah tour has starts from today.