నాడు ఆర్ డి ఓ, నేడు బత్తాయి మార్కెట్, నలొండ ఘటనకు కారణమేమిటీ?

నల్గొండలో బత్తాయి మార్కెట్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో టిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీలకు ఆధిపత్యపోరుకు వేదికగా మారింది. మార్కెట్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమం ప్రారంభానికి ముందే కాంగ్రెస్, టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఒకరిపై

English summary

Trs and Congress parties trying to dominate for Nalgonda assembly segment.Nalgonda Mla Komatireddy Venkat reddy, trs, congress party workers attack each and other on Tuesday.