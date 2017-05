కడుపు మండిన రైతులపై తెరాస రాజకీయ ముద్ర, దాటవేతకు యత్నం

ఖమ్మం మార్కెట్ యార్డులో మిర్చి ధర దారుణంగా తగ్గించినందుకు కడుపు మండిన రైతులు ఆందోళనకు దిగితే దానికి రాజకీయ పక్షాల ముద్ర వేసి ప్రభుత్వం దాటవేతకు ప్రయత్నించింది. నాటి నుంచి రాష్ట్రంలోని మార్కెట్ యార్డుల

Story first published: Monday, May 8, 2017, 10:59 [IST]

English summary

TRS Government has supress the people's aspirations as well mis leaded thier problems.