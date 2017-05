భారతీయ జనతా పార్టీ దక్షిణాది రాష్ట్రాలపై దృష్టి సారించింది. తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా, కర్నాటకపై ప్రత్యేకంగా కన్నువేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Sunday, May 21, 2017, 7:52 [IST]

TRS leader Koyyala Emaji to join BJP, Revanth Reddy will remain TDP

Other articles published on May 21, 2017