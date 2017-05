రాష్ట్రానికి సహకరిస్తే రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏకు సహకరిస్తాం: టిఆర్ఎస్

రాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో ఎన్డీఏ అభ్యర్థికి మద్దతు ఇస్తామని టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రకటించింది.

English summary

Trs may support to NDA in president elections 2017 said Trs Ap jithender Reddy on Thursday.NDA government support for financial support for Telangana state.