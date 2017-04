వరంగల్ సభ ఖర్చుల కోసం ‘గులాబీ కూలీ’లుగా మారిన కేకే, తలసాని!

వరంగల్ టీఆర్ఎస్ సభ ఖర్చుల కోసం మంగళవారం ఏంపీ కేశవరావు, మంత్రి తలసాని చెమటోడ్చారు. ఇద్దరూ కలిసి ‘గులాబీ కూలీ’ కార్యక్రమం ద్వారా రూ.8 లక్షలు సంపాదించారు.

TRS MP and party Secretary General Dr K Keshava Rao participated in manual work on Tuesday as part of the party's "Gulabi Coolie Dinalu" initiative to raise money for the party's public meeting in Warangal through physical labour. He earned Rs. 6 lakhs through his work. On the other part Minister Talasani Srinivas Rao also participated in manual work in Jalavihar at Necklece Road today and earned Rs.2.16 Lakhs.