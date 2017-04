టీఆర్ఎస్ సభ: టీడీపీ, కాంగ్రెస్ నేతల గృహ నిర్బంధం

టీఆర్ఎస్ ప్రగతి నివేదన సభను పురస్కరించుకొని పోలీసులు జిల్లాకు చెందిన పలువురు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలను ముందస్తుగా బుధవారం గృహ నిర్బంధం చేశారు.

English summary

TDP leaders and Congress leaders house arrested due to TRS Warangal Sabha on Thursday.