తెలంగాణ ఎంసెట్ ఫలితాలు విడుదల: ఏపీ విద్యార్థుల హవా

తెలంగాణ ఎంసెట్‌ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. జేఎన్‌టీయూ హైదరాబాద్‌లో తెలంగాణ ఉన్నత విద్యామండలి ఛైర్మన్‌ తుమ్మల పాపిరెడ్డి ఎంసెట్ ర్యాంకులను విడుదల చేశారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మే 12న ఎంసెట్‌ పరీక్ష.

English summary

Telangana State Engineering, Agriculture and Medical Common Entrance Test (TS EAMCET) 2017 results have been put on the official websites: eamcet.tsche.ac.in and tsche.cgg.gov.in.