'తెలంగాణ' నన్ను వేధిస్తోంది, ఏపీ పట్టించుకోవట్లేదు: మత్తయ్య

ఓటుకు నోటు కేసులో తెలంగాణ ప్రభుత్వం తనను వేధిస్తోందని జెరూసలేం మత్తయ్య ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇతను సంచలనం రేపిన ఓటుకు నోటు కేసులో నిందితుడు. ఆయన సోమవారం నాడు ఢిల్లీలో విలేకరులతో మాట్లాడారు.

English summary

Telangana government is harassing me, says Jerusalem Mathaiah.