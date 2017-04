బీఏ లేదా బీఎస్సీ విభాగాల్లో ఏదేని గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 60శాతం మార్కులతో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి. బీఎడ్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ లేదా సెకండ్ క్లాస్ లో ఉత్తీర్ణులై ఉండాలి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telangana Public service commission released new notification on their official website for the recruitment of total 4362 (Four Hundred Three Hundred Sixty two) jobs for trained graduate teacher. Job seekers should register before 4th May 2017.