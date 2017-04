తెలుగు యాంకర్ అక్రమ సంబంధం: 13ఏళ్ల బాలుడిని టార్గెట్ చేసి!..

ఆస్తి కోసమే తన కొడుకును వేధిస్తున్నారని, 504, 506, 509, రెడ్ విత్ 34 లాంటి సెక్షన్ల కింద తన కొడుకుపై కేసు పెట్టారని, 13 ఏళ్ల పిల్లాడికి ఏం తెలుసని అతన్ని టార్గెట్ చేశారని ప్రశ్నించారు.

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 8:11 [IST]

English summary

In public there is having very bad impression on film industry especially on cast and crew members are the part of film industry because the members who belong to film industry will maintain illegal relationships.