రెండువర్గాల మధ్య ఘర్షణ, పోలీస్ స్టేషన్ పై దాడి, ఉట్నూర్ లో ఉద్రిక్తత

ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఊట్నూర్ లో రెండు వర్గాల మద్య ఘర్షణ పోలీస్ స్టేషన్ పై దాడికి కారణమైంది. ఈ ఘటనలో ఎఎస్పీ, డిఎస్పీలకు గాయాలయ్యాయి.

English summary

Two groups attack each and other in Utnoor at Adilabad district on Sunday. DIG Raviverma and collector Budda prakash visited utnoor.