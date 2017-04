దారుణం: ఇన్పెక్షన్ తో కోఠి ఆసుపత్రిలో ఇద్దరు మృతి, విచారణకు ప్రభుత్వ ఆదేశం

కోఠి ఆసుపత్రిలో దారుణం చోటుచేసుకొంది.. డెలీవరి కోసం వచ్చిన ఇద్దరు మహిళలు మృతిచెందారు. దీంతో ఇవాళ జరగాల్సిన 12 శస్త్రచికిత్సలను నిలిపివేశారు. అత్సవసర చికిత్సల కోసం నలుగురిని ఇతర ఆసుపత్రులకు తరలించారు.

English summary

two patients died postoperative in Koti hospital on Friday. victim relatives protest at hospital premises, government ordered to enquiry on this incident.