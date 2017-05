నిప్పుల కొలిమిలా తెలుగు రాష్ట్రాలు, 4 నుంచి 7 డిగ్రీలు పెరిగిన ఉష్ణోగ్రత

ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తెలంగాణ రాష్ట్రాలు నిప్పుల కొలిమిలా మండుతున్నాయి. ఉష్ణోగ్రతల తీవ్రత సాధారణం కంటే 4 నుంచి 7 డిగ్రీల మేర పెరిగినట్టు వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 16:11 [IST]

English summary

With the heatwave conditions already roasting people of Telangana and Andhra Pradesh are expected to prevail for the next three days, people are forced to stay indoors. The temperature in both the states have risen to 4-7 degrees Celsius than normal. The Indian Meteorological Department(IMD), Hyderabad issued an alert that the day temperatures ramains for next two to three days. The Department asked people to stay under cover due to the heatwave conditions.