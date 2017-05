ప్రాణం తీసిన ఈత సరదా: చెరువులో మునిగి ఇద్దరు యువకుల మృతి

ఈత సరదా ఇద్దరి ప్రాణం తీసింది. చెరువులో మునిగి ఇద్దరు యువకులు మృతి చెందిన సంఘటన జనగామ జిల్లా స్టేషన్‌ఘన్‌పూర్‌ మండలంలోని విశ్వనాథపురంలో గురువారం చోటు చేసుకుంది.

English summary

Two youths drowned in a pond in Janagama district on Thursday.