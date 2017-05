ప్రపంచాన్ని గడగడలాడిస్తున్న ‘వాన్నాక్రై’కి విరుగుడు కనిపెట్టిన హైదరాబాద్ సంస్థ

హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన యూనిక్ సిస్టమ్స్ అనే సంస్థ ప్రపంచాన్ని హడలెత్తిస్తున్న వాన్నాక్రై వైరస్‌కు చెక్ పెట్టేసింది.

English summary

On the heels of the ransomware attack, Hyderabad-based cyber security and threat intelligence company Unik Systems, which provides encryption solutions to defence and aerospace firms, has announced developing ZeroXT, a product that it claims will protect data-at-rest against a variety of threats including such as ransomware attacks.