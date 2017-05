మిర్చి ధర: తెలంగాణపై కేంద్రం ‘సవతి’ ప్రేమ, అమిత్ షా వ్యూహం ఫలించేనా?

అన్నదాతల పాలిట కల్పతరువు వంటి మిర్చి పంట కొనుగోళ్లపై కేంద్రం ప్రకటించిన మార్గదర్శకాలు తెలంగాణ పట్ల సవతి తల్లి ప్రేమ మాత్రమే కనబరుస్తున్నాయి.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Union Government has give MSP for Mirchi quintol only Rs.5000. It's discremination for telangana.