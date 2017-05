మూడేళ్ల పాలనలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పూర్తిగా వైఫల్యమైందని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్‌కుమార్‌రెడ్డి విమర్శించారు.

English summary

Telangana Congress Party president Uttam Kumar Reddy on Wednesday lashed out at Telangana CM K Chandrasekhar Rao's government.