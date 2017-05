ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌కు తెరాస ఎమ్మెల్యేలు షాకివ్వనున్నారా? అంటే అవుననే అంటున్నారు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి. ఆయన సోమవారం విలేకరుతో మాట్లాడారు.

English summary

TPCC chief Uttam Kumar Reddy on Monday said that many trs leaders will join Congress.