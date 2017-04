ప్రేయసి కోసం విమానం హైజాక్ డ్రామా ఆడిన వంశీ లీలలు ఎన్నో...

ప్రేయసిని నమ్మించడానికి విమానం హైజాక్ నాటకం ఆడిన వంశీకృష్ణ లీలలు ఒక్కటొక్కటే వెలుగు చూస్తున్నాయి. తాజాగా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం వెలుగు చూసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Vamshi Krishna cheated his teacher at Visakha patnam of Andhra Pradesh for Rs 1 Lakh.