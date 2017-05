నరసింహన్ గవర్నర్‌గా ఉన్నంత కాలం తెలుగు రాష్ట్రాలకు న్యాయం జరగదని, ఆయనను కొనసాగించవద్దని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్‌కు లేఖ రాస్తానని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత వి హనుమంత రావు అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Congress party senior leader V Hanumantha Rao on Wednesday lashed out at Governor Narasimhan.