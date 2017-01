మోడీని గాంధీతో పోలుస్తారా, పెళ్లయినా బాధ్యతలు తెలియవు: విహెచ్

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తీసుకున్న నోట్ల రద్దు నిర్ణయంతో పేదలకు ఒరిగిందేమీ లేదని ఏఐసీసీ కార్యదర్శి, రాజ్యసభ మాజీ సభ్యుడు వీ హనుమంత రావు అన్నారు.

English summary

V Hanumantha Rao lashes out at PM Modi over demonetisation.