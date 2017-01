రైస్ మిల్లర్ల నుండి లంచం తీసుకొంటూ పట్టుబడ్డ విజిలెన్స్ ఎస్ పి

అవినితీ, అక్రమాలు జరగకుండా చూడాల్సిన విజిలెన్స్ ఎస్ పి లంచం తీసుకొంటూ ఎసిబి అధికారులకు గురువారం నాడు పట్టుబట్టాడు. విజిలెన్స్ లో ఎస్ పి స్థాయి అధికారి లంచం తీసుకొంటూ పట్టుబడడం ,

English summary

vigillance sp caught taking bribe from ricemillers in nalgonda town, sp demanded ricemillers for bribe,they approched acb.