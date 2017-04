‘బాహుబలి 2 ’ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో కోసం 500 టికెట్లు బుక్ చేసిన కలెక్టర్

బాహుబలి 2 సినిమా చూసేందుకు చివరికి ఐఏఎస్‌‌లు కూడా ఎంతో ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వరంగల్ అర్బన్ జిల్లా కలెక్టర్ ఆమ్రపాలి ఈ సినిమా ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో కోసం మొత్తం 500 టికెట్లు కొనుగోలు చేయడం హాట్ టాపిక

Hyderabad: Not only the common people, the people of all sectors are eagarly waiting to watch Bahubali 2 movie. Warangal collector Amrapali booked 500 tickets for Bahubali 2 for first day first show. This shows the impact of the release of bahubali 2 movie.