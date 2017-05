ఆ మాటలు బాధించాయి, నా పాత్ర ముగిసిందనుకుంటున్నా: నరసింహన్

తాను ఎక్కువగా ఆలయాల చుట్టూ తిరుగుతున్నాననే మాటలు తనను బాగా బాధించాయని ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల గవర్నర్ నరసింహన్ అన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Telugu states Governor Narasimhan on Thursday revealed when he felt pain.