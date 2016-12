అతను భోజనానికి వస్తే జొన్న అన్నం పెడతా, నాకు ఆ పదవిపై ఆసక్తి లేదు

తన ఇంటికి భోజనానికి వస్తే జొన్న అన్నం పెడతానని సిఎల్ పి నాయకుడు జానారెడ్డి చెప్పారు. జానారెడ్డి ఇంటికి భోజనానికి వెళ్ళాలని కోరిక ఉందని అసెంబ్లీలో సిఎం ప్రకటించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

I will be went for lunch janareddy's house said cm in assembly.cm not confirmed the date when he will come for lunch said jana reddy.iam offer to cm kcr home food said janareddy on Wednesday .