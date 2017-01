ఎవరీ రచనా రెడ్డి : ఆమెపై కెసిఆర్ కు ఎందుకంత కోపం?

మానవహక్కుల కోణంలో రచనా రెడ్డి అనే న్యాయవాది వాదిస్తోన్న కేసులు , చేస్తోన్న పోరాటాలు పాలకులకు ఇబ్బందులను తెచ్చిపెడుతున్నాయి. భూ నిర్వాసితుల కేసులను మానవహక్కుల కోణంలో వాదిస్తోన్న రచనా రెడ్డి పేరు ప్రస్త

English summary

who is rachana reddy, she taken against the 123 go victims case, recently telangana governament introduced new land acquisiation bill, cm kcr take rachana reddy name in this discussion.