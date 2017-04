ప్రేమించి పెళ్లి: ప్రియుడి సాయంతో భార్య చంపేసింది

ప్రియుడి మోజులో పడిన ఓ మహిళ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న వ్యక్తిని చేజేతులా చంపేసింది. ఈ కేసు మిస్టరీని సుబేదారి పోలీసులు ఛేదించారు.

English summary

A woman has killed her husband with the help of her lover in Subedari PS limits in Warangal district of Telangana