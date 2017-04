గొడ్డలితో భర్త తల నరికిన భార్య.. పోలీసుల ఎదుట లొంగుబాటు

తీవ్ర ఆగ్రహావేశానికి లోనైన దయ్యాల బాలవ్వ.. నిద్రిస్తున్న లచ్చయ్యపై గొడ్డలితో దాడి చేసి అతని తల నరికింది.

English summary

Dayyala Balavva, A wife was surrendered before police station after killed her husband. Incident took place in Karimnagar district